taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Diyarbakır'da klimalı durak hizmeti

Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıcak havadan etkilenmemesi için duraklara klima takıyor.

09.04.2017 - 08:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

KLİMALI DURAKLAR

Bu kapsamda Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni duraklar yaptı. Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla etrafı kapatılan duraklara klima da takıldı.

Diyarbakır'da klimalı durak hizmeti

HER YERE YAPILACAK

Hizmete giren klimalı durakların kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

80
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

33
Malaga'ya yenilen Barcelona ligde fırsatı tepti

Malaga'ya yenilen Barcelona ligde fırsatı tepti

0
Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

9
11 yıldır kayıp köpek 450 kilometre uzakta bulundu

11 yıldır kayıp köpek 450 kilometre uzakta bulundu

11
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

21
Şanlıurfa'da CHP'den AK Parti'ye katılım

Şanlıurfa'da CHP'den AK Parti'ye katılım

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM