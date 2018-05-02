Diyarbakır'da köpeği kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti

Dicle Nehri'nde sürüklenen köpeği gören minij Rahmi nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 8 yaşındaki Rahmi Çiçek'in cansız bedeni bulundu.





KURTARMA EKİPLERİ 2 SAAT ARADI

Rahmi Çiçek adlı çocuk, sürüklendiğini gördüğü köpeği kurtarmak için nehre girdi. Çevredeki çocukların bağrışları üzerine nehir kenarına gelerek, durumu öğrenen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları yaklaşık 2 saatlik aramada Çiçek’in cansız bedenine ulaştı. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından teslim edildiği ailesi tarafından Feritköşk Mezarlığı’na defnedildi.