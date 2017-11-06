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Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da oto sanayi sitesindeki bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ve TOMA araçlarıyla söndürüldü.

06.11.2017 - 17:26
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin Elazığ yolu üzerindeki oto sanayi sitesinde bulunan bir döşemeci dükkanında bugün öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da korkutan yangın

TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin yayılmasıyla büyüyen yangına diğer esnaflar da müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Kısa sürede dükkanın tamamını saran yangına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaye ekipleri ile polis TOMA araçlarıyla müdahale edildi.

Diyarbakır'da korkutan yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Dükkanın deposuna da sıçrayan yangın,  güçlükle kontrol altına alınırken, yangının ilk belirlemelere göre kaynak makinesinden kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlardan döşeme malzemelerinin içine düşmesinden çıktığı belirtildi. Kontrol altına alınan yangının dumanları kentin bir çok noktasından görünürken, korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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