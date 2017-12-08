taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.448
USD
3,8661
EURO
4,5511
ALTIN
155,21
PETR
62,0400

Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı asayiş uygulamasında, tombala oynayan 157 kişiye 36 bin TL para cezası kesildi.

İHA | 08.12.2017 - 03:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yasa dışı kumar oynatan mekanlara baskın yapıldı. Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 157 kişiye 36 bin TL para cezası kesildi.

Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı

6 KİŞİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YAKALANDI

450 polis ile gündüz Yenişehir ilçesinde asayiş uygulaması, akşam saatlerinde de Bağlar ilçesinde yasadışı kumar oynatan mekanlara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem almak, önleyici kolluk hizmetlerini yapmak, şüpheli görülen ve aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlar ve hareketlerde bulunan şahıslar, uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına, kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 834 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı VİDEO


Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı

BAĞLAR'DA CEZA YAĞDI

Bağlar ilçesinde ise akşam saatlerinde kumar oynatan ve daha önce defalarca baskın yapıldığı öğrenilen mekanlara yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 işyeri sahibine kumar oynatmaktan işlem yapılırken, tombala oynayan 157 kişiye 36 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca işyerlerinde tütün mamulleri kullanan şahıslara ve işyerine 10 bin 763 TL ceza yazıldı. Uygulama sonucunda 6 adet tombala makinesi, 6 adet kamera, 10 adet televizyon çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirildi. Kumar oynatan işyerleri de mühürlendi.

Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı

İlginizi Çekebilir
Trump'ın Kudüs kararı uzmanları korkuttu
Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Uluslararası hukuk uzmanları, DEAŞ'ın yeniden faaliyete geçebileceğini belirtti.
Sarhoş adam aynadaki yansımasına hesap ödemeye kalktı
Türkiye'de oturduğu büfeden çıkan bir adam, aynada gördüğü kendi yansımasına hesap ödemeye kalktı.
Küçükçekmece'de bir binaya ses bombası atıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binanın girişine kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldı.
Eskişehir'de alacak kavgasında 3 kişi öldü
Eskişehir'in Çiftler ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

27
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

5
Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

53
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

6
İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu

40
Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

13
UEFA'da seri başı takımlar belli oldu

UEFA'da seri başı takımlar belli oldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM