Diyarbakır’da markete bombalı saldırı

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, markete giren yüzleri maskeli bir grup, içerideki çalışan ve müşterileri dışarı çıkardı. Vatandaşların dışarı çıkmasının ardından bir müddet içeride kalan teröristler, daha sonra el yapımı patlayıcıyı markete attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın etkisi ile market kullanılamaz hale gelirken, yapılan incelemede teröristlerin kasadan paraları çaldığı da görüldü.

Polis, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.