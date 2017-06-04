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Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı

Diyarbakır Bağlar'da yüzleri maskeli bir grup, içeride müşterilerin olduğu sırada bir markete el yapımı patlayıcıyı attı.

04.06.2017 - 23:52
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Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı

Bağlar ilçesi, 5 Nisan Mahallesi, Lezgin Avcı Caddesi üzerinde bulunan bir markete bugün saat 21.50 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Olay saatinde market önüne gelen yüzleri maskeli bir grup, ellerindeki patlayıcı maddeyi marketin kapısına attı. Market içinde müşterilerin bulunduğu sırada yapılan bombalı saldırı, çevrede büyük paniğe yol açtı.

YARALANAN OLMADI

Büyük bir gürültüyle infilak eden patlayıcı marketin camlarına zarar verirken, içerideki vatandaşlar kısa sürede kaçarak marketten dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın etkisi ile marketin ön kapısında maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı

Polis, olayın ardından çevrede zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Polis, markete patlayıcı madde ile saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı

Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı

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