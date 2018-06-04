1 65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." dedi.

2 Bomba şakası yapan Youtuber Arab Andy isimli bir Youtuber üniversitesinde "bomba var" diyerek şaka yaptı. Ancak şakanın sonucu iyi olmadı, okulda büyük bir endişe yaşandı ve herkes dışarı çıktı.

3 Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı Diyarbakır’da yıldırımın düştüğü minarenin şerefe bölümü yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

4 Adana'da 80 bin liralık buğday parasını çaldılar Adana'da sattığı buğdaylardan kazandığı 80 bin lirayı kamyonetine bırakan 53 yaşındaki Resul Kar'ın birikimi çalındı.

5 Lucescu: Arda'dan yararlanacağız A Milli Takım'ın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi basın toplantısı yapan Lucescu "Önümüzdeki zamanlarda Arda'dan faydalanmayı düşüneceğiz. Kimseye kapıyı kapatmadık" dedi.

6 Adıyaman'da yıldırım düştü: 1 ölü Adıyaman'da yıldırımın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.