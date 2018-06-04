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Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı

Diyarbakır’da yıldırımın düştüğü minarenin şerefe bölümü yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 04.06.2018 - 21:34..
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Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından caminin minaresine yıldırım düştü.

MİNARENİN TAŞLARI DÖKÜLDÜ

Büyük bir gürültü ile düşen yıldırım nedeniyle minarenin şerefe bölümündeki taşlar caddeye savruldu. Olayın iftar saatinde yaşanması ve bölgede vatandaşların olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı

TAŞLAR TEMİZLENDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na çıkan cadde gidiş yönünden trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı VİDEO

Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı

Yapılan çalışmaların ardından belediyeye ait iş makinesi düşen taşları yoldan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı

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