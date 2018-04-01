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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı

Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

DHA | 01.04.2018 - 22:12..
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Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelen S.A. yönetimindeki 21 AC 779 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KADIN VE ÇOCUKLAR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı

YARALILAR TEDAVİDE

Yoldan geçen vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından  kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı



Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı

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