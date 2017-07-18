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Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice, Dicle ve Hani ilçesinde yapılan narkoterör operasyonunda, 6 ayrı noktada 15 bin 920 kök Hint keneviri ele geçirildi.

18.07.2017 - 08:57
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İl Jandarma Ekipleri, Lice ilçesi Gökçe, Dicle ilçesi Değirmenli köyü ile Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrası sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve narkoterör amacıyla uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 6 ayrı mevkide 15 bin 920 kök Hint keneviri, toprağa gömülü vaziyette üzeri mavi branda ile örtülü 28 çuval içerisinde 372 kilogram toz, 30 kilogram kubar olmak üzere toplam 402 kilogram esrar, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere 2 piknik tüpü içerisine tasarlanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

EYP İMHA EDİLDİ

Savcılığın talimatı doğrultusunda Hint keneviriyle el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler yerinde imha edildi. Olayla ilgili olarak 6 firari şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

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