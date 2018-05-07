taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.866
USD
4,2662
EURO
5,0886
ALTIN
180,24
PETR
75,1500

Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Çermik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 2’si ağır 14 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA | 07.05.2018 - 21:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'ın Tilkitepe mevkiisinde meydana gelen kazada, Yaylacık köyünden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 56 AT 267 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik, Ergani ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van'daki aşiret düğününde takılanlar göz kamaştırdı
Van'da gerçekleşen aşiret düğününde gelin ve damada 500 bin TL değerinde para ve kilolarca altın takıldı.
Van'da 7 ton inci kefali ele geçirildi
Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 7 ton inci kefaline el konuldu, bir kişiye idari para cezası uygulandı.
Ağrı’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
Ağrı’nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, belediye ve İlçe Özel İdaresinde çalışan 4 kişi tutuklandı.
Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı
Tokat'ta tır kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

577
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

324
Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

350
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

1117
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti

55
Dolarda yükseliş bekleniyor

Dolarda yükseliş bekleniyor

228
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM