Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Geçtiğimiz hafta Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart gören Dusko Tosic, bu hafta da Kayserispor maçında kırmızı kart gördü ve takımını bir kez daha 10 kişi bıraktı.

İzmir Gaziemir'de Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan idamlarının 46. yıl dönümü nedeniyle yapılan Üç Fidan Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Van'da gerçekleşen aşiret düğününde gelin ve damada 500 bin TL değerinde para ve kilolarca altın takıldı.

1 AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...

2 Merkez Bankası'ndan dolara hamle TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile dolar geriledi.

3 Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi Partililerin kalabalık bir şekilde asansöre binmesi, asansörün hareket etmesini engelledi. İnce, uyarısına rağmen asansörden inen kimse olmayınca sinirlendi.

4 TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.

5 Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı.

6 Dolarda yükseliş bekleniyor Dolarla ilgili yapılan son analize göre; piyasalar yükselişi kabul etti: Dolar yıl sonunda 4,50'yi görebilir.