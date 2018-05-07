Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Diyarbakır'ın Tilkitepe mevkiisinde meydana gelen kazada, Yaylacık köyünden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 56 AT 267 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik, Ergani ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.