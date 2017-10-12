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Diyarbakır'da öğrenciler yemekten zehirlendi

Ergani ilçesinde 294 öğrenci yedikleri öğlen yemeği sonrası zehirlendi.

12.10.2017 - 19:33
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Diyarbakır'da öğrenciler yemekten zehirlendi

Diyarbakır Ergani İlçesi'nde 294 öğrencinin yediği yemekten zehirlenmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"12/10/2017 tarihinde İlimiz Ergani İlçesi Demirli Baran İlk/Ortaokulunda, 294 öğrenciye öğle yemeği olarak dağıtılan kumanyadan yiyen 30 öğrencimizin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti sonucu şüphe üzerine okul idaresi sağlık kuruluşları ile irtibata geçmiş, ihtiyaten öğrencilerin hastanelere sevki sağlanmıştır. Söz konusu gıdaların numuneleri alınarak, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Öğrencilerin sağlık durumu iyi durumdadır. 9 öğrencimiz tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Konu ile ilgi adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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