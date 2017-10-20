Diyarbakır'da öğretmene silahlı saldırı

Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik danışman ve rehber öğretmen 33 yaşındaki İzettin Güven, yaya olarak evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

EMNİYET BEKÇİLERİ DE KAÇAN SALDIRGANA ATEŞ ETTİ

Kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla yakın mesafeden 7 el ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Güven, kanlar içerisinde yere yığılırken, sitede oturan 4 emniyet bekçisi silah sesleri üzerine balkonlara çıkıp, kaçan saldırgana ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İzzettin Güven, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.