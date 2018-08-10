Diyarbakır'da öldürülen PKK'lı, 5 şehidin faili çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Ağustos'ta Lice ilçesinin Duru Köyü Bekirhan Mezrası mülki sınırlarında yürütülen operasyonda bir grup teröristle sağlanan sıcak teması sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından "Şahin Zaza" kod adlı Ahmet Dorak olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

Açıklamada, terörist Dorak'ın faili olduğu belirlenen saldırılara ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu terörist Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 personelin yaralandığı, Lice ilçesinin Gökçe Köyü mevkisinde 31 Mayıs 2017'de düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın şehit edildiği, Lice ilçesinin Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017'de bombalı araçla gerçekleştirilen, Hani ilçesinin Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018'de düzenlenen Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit düştüğü, Hani- Lice karayolunda el yapımı patlayıcı araması yapan birliklere 9 Mayıs 2018'de düzenlenen silahlı saldırıların faili olduğu tespit edildi."

İRAN'DAN GELEN PKK'LI

Terörist Dorak'ın Lice ilçesinin Duru köyü nüfusuna kayıtlı ve 22 yaşında olduğu belirtilen açıklamada, diğer örgüt mensubunun ise 25 yaşındaki İran uyruklu "Azat Zagros" kod adlı Necip Delayimilan olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

OPERASYONLARA ARA YOK

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.