taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5384
EURO
4,1290
ALTIN
142,74
PETR
47,9500

Diyarbakır'da örgüte ait patlayıcı ve telsizler bulundu

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kapsamında düzenlenen operasyonda örgüte ait çok sayıda patlayıcı madde ve telsiz ele geçirildi.

22.07.2017 - 09:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında 20 Temmuz günü, 2 köy ve 13 mezrada başlayan ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının etkisini arttırmak için kullanılan 190 kilo amonyum nitrat, 25 el bombası, 15 telsiz, 150 elektrikli fünye 23 bin kök kenevir bitkisi ile 25 kilo toz esrar yakalandı.

Diyarbakır'da örgüte ait patlayıcı ve telsizler bulundu

Lice kırsalında 20 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 20.00'dan itibaren başlayan Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu sonuçları ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Diyarbakır'da örgüte ait patlayıcı ve telsizler bulundu

Operasyon sonuçlarına ilişkin yapılan valilik açıklamasında, "Teröristlerce 30 Haziran 2017 tarihinde yağmalanan bir adet araç bulunmuş, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan toplam bin 190 kilogram Amonyum Nitrat, teröristlere ait 2 adet sırt çantası, 25 adet el bombası, 9 adet Yeasu marka büyük boy araç telsizi, 6 adet Yeasu marka el telsizi, 150 adet elektrikli fünye, 12 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 7 adet panço, 17 adet battaniye, 15 takım kar kıyafeti, 20 metrekare branda, 10 adet büyük tüp, 10 adet küçuk tüp, 500 adet orta boy pil, 15 kilo bulgur, 20 kilo prinç, 250 adet örgütsel kitap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise OYİ incelemesini  müteakip yerinde tahrip edilmiştir." denildi.

Diyarbakır'da örgüte ait patlayıcı ve telsizler bulundu

23 BİN KÖK KENEVİR, 205 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Valilik açıklamasında, narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak da, "Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 23 bin kök kenevir bitkisi, 205.3 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, toz esrar maddesi muhafaza altına, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince  yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" bilgilerine yerverildi.

İlginizi Çekebilir
İzmit'te Pişmaniye Festivali
9. Pişmaniye Festivali'nde, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın da katılımıyla çekilen pişmaniye halka dağıtıldı.
Eski savcıdan ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı
ASELSAN soruşturmasını yürüten ve FETÖ'den tutuklanan eski savcı ifadesinde soruşturmayı FETÖ'nün engellediğini itiraf etti.
Gökova Körfezi açıklarında bir deprem daha
Ege Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında, Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Derik'te zeytin bahçeleri projesinin açılışı yapıldı
Derik'te Şehit Kaymakam Fatih Safitürk'ün, şehit ölmeden önce hazırlamış olduğu zeytin bahçeleri projesi hayata geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

24
Östersunds hezimeti sonrası Tudor havuz başında

Östersunds hezimeti sonrası Tudor havuz başında

43
Trump'tan İran'a: Amerikalı mahkumları hemen bırakın

Trump'tan İran'a: Amerikalı mahkumları hemen bırakın

54
İsrailli yerleşimciden Filistinlilere: Araplar sizi terk etti

İsrailli yerleşimciden Filistinlilere: Araplar sizi terk etti

89
Duterte: ABD'yi asla ziyaret etmem

Duterte: ABD'yi asla ziyaret etmem

8
Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

8
Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 4 yakalama kararı

Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 4 yakalama kararı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM