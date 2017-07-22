Diyarbakır'da örgüte ait patlayıcı ve telsizler bulundu

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında 20 Temmuz günü, 2 köy ve 13 mezrada başlayan ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının etkisini arttırmak için kullanılan 190 kilo amonyum nitrat, 25 el bombası, 15 telsiz, 150 elektrikli fünye 23 bin kök kenevir bitkisi ile 25 kilo toz esrar yakalandı.

Lice kırsalında 20 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 20.00'dan itibaren başlayan Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu sonuçları ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Operasyon sonuçlarına ilişkin yapılan valilik açıklamasında, "Teröristlerce 30 Haziran 2017 tarihinde yağmalanan bir adet araç bulunmuş, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan toplam bin 190 kilogram Amonyum Nitrat, teröristlere ait 2 adet sırt çantası, 25 adet el bombası, 9 adet Yeasu marka büyük boy araç telsizi, 6 adet Yeasu marka el telsizi, 150 adet elektrikli fünye, 12 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 7 adet panço, 17 adet battaniye, 15 takım kar kıyafeti, 20 metrekare branda, 10 adet büyük tüp, 10 adet küçuk tüp, 500 adet orta boy pil, 15 kilo bulgur, 20 kilo prinç, 250 adet örgütsel kitap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise OYİ incelemesini müteakip yerinde tahrip edilmiştir." denildi.

23 BİN KÖK KENEVİR, 205 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Valilik açıklamasında, narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak da, "Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 23 bin kök kenevir bitkisi, 205.3 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, toz esrar maddesi muhafaza altına, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" bilgilerine yerverildi.