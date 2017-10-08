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Diyarbakır'da patlama: 2 şehit 1 yaralı

Terör örgütü PKK'nınn Diyarbakır'da tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 korucu şehit oldu.

08.10.2017 - 02:34
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Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.

SİLVAN'DA HAİN TUZAK

Silvan İlçesi Dağcılar Köyü yakınlarında askeri birliklerle birlikte operasyona çıkan güvenlik korucularının geçişi sırasında PKKlı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Diyarbakır'da patlama: 2 şehit 1 yaralı

Patlamada, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit oldu, M.B. ise yaralandı. Yaralı korucu ile şehit korucuların cenazeleri, askeri helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır'a getirildi.

YARALI KORUCUNUN DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan güvenlik korucusu M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Patlamanın ardından sevk edilen takviye birlikler ile bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

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