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Diyarbakır'da PKK baba ve oğlunu öldürdü

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir baba ve oğlu, terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldü.

DHA | 05.07.2018 - 15:17..
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Diyarbakır'da PKK baba ve oğlunu öldürdü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut (27), 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.

10 GÜN SONRA BULUNDULAR

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

PKK'LILARIN NOTU BULUNDU

Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cansız bedenlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut'un cansız bedenleri, önce Lice Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır'da PKK baba ve oğlunu öldürdü

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada "Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir." denildi.

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