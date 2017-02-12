Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, örgüt mensubu olduğu belirlenen 110 çalışanın iş akdinin feshedildiğini söyledi.

600 KİŞİ DEVAM EDİYOR

Kılıç, "Bizde 710 tane taşeron çalışanı var. Bunlardan iş akdini feshettiğimiz 110 kişi, 600 kişi devam ediyor. Evine ekmek götüren gerçekten de sadık bir şekilde çalışan, başkalarıyla hareket etmeyen kimseye dokunmayız, işimiz de olmaz zaten" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Okullarda uyuşturucuyla mücadele konusunda sıkı tedbirler aldıklarını belirten Kılıç, "Okul aile birlikleri ile bir toplantı yaptık, şehirde uyuşturucu kullanma yaşı 12'lere kadar düşmüş durumda. Bu çocuklar bizim çocuklarımız onlar için tedbirlerimizi sıkı tutacağız bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bir tane çocuğumuz bile eğer bir uyuşturucu müptelası olursa bunun sorumluluğunu kendimde görüyorum ve ekibimizde görüyorum. Onun için tedbir almaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.