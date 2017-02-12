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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 22 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce kentte iki gün içerisinde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

12.02.2017 - 18:23
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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 22 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün bölücü terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla son iki günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER;

Operasyonlarda, patlayıcı yapımında kullanılan ağzı kesilmiş 6 piknik tüpü, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir şarjör, 11 av tüfeği fişeği, 2 bidon gübre, 9 bidon benzin, 5 bidon şeker, 12 adet çakmak tüpü, 4 silikon tüpü, 5 bidon bulgur, bir bidon maytap yapımında kullanılan yanıcı madde, çok sayıda bilye, torpil fitili ve çivi ele geçirildi.

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 22 gözaltı

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