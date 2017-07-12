taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.461
USD
3,5865
EURO
4,1147
ALTIN
140,48
PETR
48,1600

Diyarbakır'da PKK'lı 3 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

12.07.2017 - 15:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'da PKK'lı 3 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Bağlar ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST

Operasyonda PKK'lı 3 terörist yakalandı. Teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Evde önceki gün yapılan aramada, 2 tabanca, bu silaha ait şarjör, fişek, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, örgütsel doküman ele geçirildi.

HAVALANDIRMAYA ATTILAR

Söz konusu evde, havalandırma boşluğuna malzeme atıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekiplerince dün yapılan aramada ise 2 keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 6'sı çelik uçlu 24 fişek, 3 uzun namlulu silah, 5 el bombası, bu silahlara ait şarjör, 38 el yapımı patlayıcı dış kalıbı, bir dışı çivi ile desteklenmiş halde diğeri dışı kırık ve jelatin sarılı 2 bardak ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te polis tarafından durdurulup arama yapılan kamyonda 100 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Zayıflamak isterken bilincini kaybetti
30 yaşındaki Recep Aygün'ün mide küçültme ameliyatından sonra 14 aydır bilinci yerine gelmedi.
Engelsiz Evi'nde üretip geçimlerini sağlıyorlar
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Engelsiz Ev'inde üretim yaparak hayatlarını kazanıyorlar.
İBB Metro'dan 'yayılarak oturma' uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul 'yayılarak oturma’ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

223
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

92
Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

344
Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

39
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

63
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

129
Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM