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Diyarbakır'da PKK'ya ait 4 bin 181 mermi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda mermi bulundu.

30.03.2017 - 15:43
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PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde metruk bir binada arama yaptığı bildirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait 4 bin 181 mermi ele geçirildi

4 BİN 181 KALAŞNİKOF MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, 42 anti personel roketatar ve 8 anti tank roketatar mühimmatı, 48 roketatar sevk fişeği, 4 bin 181 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda mühimmatların metruk binaya gömülerek yerleştirilmesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri yaşı küçük olmak üzere 2 şüpheli şahsın ikametlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

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