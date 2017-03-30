Diyarbakır'da PKK'ya ait 4 bin 181 mermi ele geçirildi

PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde metruk bir binada arama yaptığı bildirildi.

4 BİN 181 KALAŞNİKOF MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, 42 anti personel roketatar ve 8 anti tank roketatar mühimmatı, 48 roketatar sevk fişeği, 4 bin 181 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda mühimmatların metruk binaya gömülerek yerleştirilmesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri yaşı küçük olmak üzere 2 şüpheli şahsın ikametlerinde gözaltına alındığı belirtildi.