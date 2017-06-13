Diyarbakır'da PKK'ya ait 4 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın 4 ilçesinin 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekare alanda, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirmek için 10 bin güvenlik görevlisinin katımıyla 28 Mayıs'tan bu yana sürdürülen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

PKK'YA AİT 4 SIĞINAK BULUNDU

"12 Haziran 2017 Pazartesi günü icra edilen operasyon kapsamında; Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 1 köy ve 1 mezrada toplam 2 evde adli arama faaliyeti icra edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde; 62 araç ve 316 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 7 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', suçundan aranma kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış.

SIĞINAKLARDAKİ ÇOK SAYIDA MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Browning marka tabanca, 1 el bombası, 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 6 antitank roketatar mühimmatı, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 107 PKMS (Bixi) mühimmatı, 262 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 2 tabanca şarjörü, 1 100’lük boş mayon, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 scop marka silah üstü termal dürbünü, 1 lazer hedef noktalayıcı, 1 çabuk nişan alma aleti, 2 fotoğraf makinası, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 uzaktan kumanda, 1 alıcı, 5 fünye, 20 metre kablo, 1 pusula, 2 sırt çantası, 12 takım bölücü terör örgütü kıyafeti, 50 kilogram civarında muhtelif yiyecek maddeleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiş. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 118.8 kilogram kubar esrar ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."