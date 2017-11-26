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Diyarbakır’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kulp ilçesi Şenyayla mezrası kırsalında PKK'ya ait, toprağa gömülü vaziyette onlarca roketatar mermisi ve patlayıcı malzemeleri bulundu.

DHA | 26.11.2017 - 09:57..
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Diyarbakır’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açılamada, dün saat 06.00'dan itibaren başlanılan operasyon aynı gün saat 18.00 itibariyle sona erdiğini belirtti.

Diyarbakır’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Açıklamada, Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırları içerisinde, 3 ayrı mevkide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen jelikan bidonlar ile sığınaklar içerisinde mühimmatlar bulunduğu belirtilerek, "10 adet AK-47 Kalaşnikof, 1 adet RPG-7 roketatar, bin 500 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 4 bin 700 adet PKMS bixi mühimmatı, 10 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 15 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet M15 anti-tank mayını, 25 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 66 adet torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmayı müteakip kullanıma hazır halde 2 kilo 800 gram patlayıcı madde, 2 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet araç telsizi ve 300 metre kablo bulunmuştur" denildi.

Ele geçirilen bazı malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğer bazı malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi.

Diyarbakır’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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