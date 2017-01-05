Diyarbakır'da PKK'ya darbe

Yapılan operasyon hakkında Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lice ilçesi güneyinde dün 18.00’dan itibaren icrasına başlanılan ‘Bayrak 36 Müşterek Birlik Operasyonu’ kapsamında, Lice ilçesi Yolçatı köyü mülki sınırları içerisindeki Hoydanagevren Tepe bölgesinde bugün 16.30 itibariyle 4 ayrı silah/mühimmat deposu tespit edilmiştir.





ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Depolarda, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet PKM (Bixi) makineli tüfek, 26 adet Kaleşnikof, bir adet CZ 25 marka makineli tabanca, bir adet 60 milimetre havan, 5 adet RPG- 7 roketatar, 50 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 17 adet el bombası, bir adet M 72 Anti tank Law Silahı, 240 adet 12,7 milimetre uçaksavar fişeği, 188 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar fişeği, 4 bin 320 adet 5,45 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet aydınlatma fişeği, 105 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 100 adet M-16 fişeği, 100 adet M-1 fişeği, 3 adet EYP düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, bir adet anti tank mayını, 11 adet mutfak tüpü, 4 adet piknik tüpü, bir adet 2 tonluk kriko, 5 adet astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.





Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Söz konusu operasyonlara ağır kış şartlarına rağmen, planlandığı şekilde kararlıkla devam edilmektedir" denildi.