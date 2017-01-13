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Diyarbakır'da PKK'ya operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik Hani ve Lice ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

13.01.2017 - 12:50
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Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçeleri kırsalında, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta "Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, aralarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bölücü terör örgütü işbirlikçisinin de bulunduğu üç, "kasten adam öldürme" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

5 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyon kapsamında, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 ayrı sığınak imha edildi.

Sığınaklarda, toz gübre, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan dökme demir, amonyum nitrat, bin 100 torpil, muhtelif tipte piller, mutfak tüpleri ve çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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