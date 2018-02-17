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Diyarbakır'da polislerden Afrin'e selam

Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri esrarların çuvallarıyla Afrin'deki Mehmeçik'e de selam yolladı.

AA | 17.02.2018 - 00:52..
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İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekibi, Lice'den Mardin'e götürülen 500 kilogram esrarı yakaladı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da polislerden Afrin'e selam

AFRİN'E SELAM

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu torbalarıyla "Afrin" yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Diyarbakır'da polislerden Afrin'e selam

9 DA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramada yaklaşık 500 kilogram kubar esrarın yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 9 fişek ele geçirildi.

Minibüs şoförü M.E.G. ile diğer araçlarda bulunan F.D, D.D, F.B, ve R.C. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da polislerden Afrin'e selam

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