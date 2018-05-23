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Diyarbakır'da sağanak sonrası araçlar sular altına kaldı

Kısa süreli yağış nedeniyle Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi Köprüsü’nde 3 araç su altında kaldı, çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

AA | 23.05.2018 - 07:35..
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Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkisini gösteren ve kısa süren sağanak yağış, kentin birçok noktasında yolları kapattı.

3 ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Urfa Yolu ve 75. Yol’un kesiştiği Kadın Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı'nın, yaklaşık bir buçuk metre derinliğinde göle dönüşmesi sonucunda, bir kamyonet ile 2 otomobil sular altında kaldı.

Diyarbakır'da sağanak sonrası araçlar sular altına kaldı

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Araçlarda bulunan yurttaşlar boğulma tehlikesi geçirirken, çevrede bulunan yurttaşların yardımıyla kurtulmayı başardı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapatırken, boğulma tehlikesi geçiren yurttaşlar çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da sağanak sonrası araçlar sular altına kaldı

Diyarbakır'da sağanak sonrası araçlar sular altına kaldı

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