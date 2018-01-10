taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7827
EURO
4,5123
ALTIN
159,29
PETR
69,1100

Diyarbakır’da sahte engelli raporu operasyonu

Diyarbakır’da sahte engelli raporları ile devletten aylık maaş ve Özel Tüketim Vergisinden muaf araç alarak devleti zarara uğratanlara operasyon yapıldı.

İHA | 10.01.2018 - 09:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır’da sahte engelli raporu operasyonu

Yapılan incelemeler sonucu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 4 araca da el konuldu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Elazığ ilinden alınan sahte engelli raporlarına istinaden, devletten maddi gerçeğe aykırı olarak aylık ücret aldıkları tespit edilen 12 şüpheli ’Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ’Resmi Belgede Sahtecilik’ atılı suçlamasıyla tutuklama istemiyle Ergani Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, bunlardan 10’u 15 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştır.

4 ARACA EL KONULDU

Söz konusu soruşturmanın devamı kapsamında, Ergani ilçesinde ikamet eden 470 engelli rapor sahibi şahıslardan Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmak suretiyle motorlu araç satın alan kişilerin durumlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak araştırılması ve incelenmesi neticesinde, 4 ayrı sahte engelli raporuna istinaden devletin zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ’Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’, ’Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suç isnadıyla sahte engelli raporları almak suretiyle haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 9 şüpheli hakkında, 09 Ocak 2018 tarihinde 5271 sayılı CMK’nın 90 ve 91’inci maddeleri kapsamında yasal işlem başlatılmış, ’Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutularak satın alınan farklı markalarda 4 araca CMK’nın 127 ve 128’inci maddeleri gereğince el konulmuştur.” denildi.

İlginizi Çekebilir
Kadıköy'de inşaat işçisi ölüme meydan okudu
İstanbul Kadıköy'de bir işçi, çalıştığı inşaatın 3'üncü katına beton mikserin borusuna tutunarak çıktı. Ölüme meydan okuyan işçinin yaptıkları kameralara yansıdı.
Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi
Konya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.
Ormanda kaybolan kadın sürücü polisi alarma geçirdi
İstanbul'da, navigasyon ile adres ararken kaybolan kadın sürücüyü polis Aydos Ormanı'nda 1,5 saatlik arama sonucu buldu.
Türkiye'nin 'yüksek akıllı İHA sürüleri' geliyor
Türkiye'nin ilk kamikaze İHA'larını üreten STM, bu teknolojiyi yapay zekayla donatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

64
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

101
Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

82
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

49
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

461
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

99
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM