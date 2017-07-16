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Diyarbakır'da sahte rapor operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 86 şüpheliden 10'u tutuklandı.

16.07.2017 - 14:24
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DİYARBAKIR

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte engelli raporu düzenlenerek, haksız kazanç sağlanması ve devletin zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

86 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçunu işledikleri iddiasıyla 86 şüpheli gözaltına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 74'ü jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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