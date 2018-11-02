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Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

AA | 02.11.2018 - 09:47..
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Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

İstihbaratı değerlendiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dicle ilçesinde eylem hazırlığında teröristlerin olduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Eylem yapmaya hazırlanan teröristleri takibe alan ekipler, uygun bir sırada operasyon için düğmeye bastı.

MÜHİMMATLARLA YAKALANDILAR

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile eylem hazırlığında olan teröristler kıskıvrak yakalandı.

Silah ve mühimmatlarla birlikte sağ yakalanan teröristler ifadesi alınmak üzere Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, bölgede geniş kapsamlı çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

SİLVAN VE KULP'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında ise Pazar günü başlatılan “Bayrak 100” operasyon tamamlandı.

Jandarma Özel Harekat Jandarma Komando timleri ile korucuların katıldığı operasyonda, aralarında İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan; sözde Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu Baran İlyas Karakoç’un bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

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