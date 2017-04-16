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Diyarbakır'da seçim kavgası 2'si ağır 3 yaralı

Diyarbakır Çermik'e bağlı Yabanardı Köyü'nde oy verme işleminin yapıldığı okul bahçesinde silahlı kavga çıktı. 3 kişi yaralandı.

16.04.2017 - 11:05
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sivrerek

Diyarbakır Çermik'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü'nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde sabah saatlerinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan 3 kişi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi.

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