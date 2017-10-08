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Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucuları Cevat Bilgiç ve İhsan Gür için tören yapıldı.

08.10.2017 - 12:22
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DUALARLA UĞURLADILAR

Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehit güvenlik korucularının Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

KÜRTÇE AĞITLAR

Törene katılan şehitlerin yakınları Kürtçe ağıt yaktı.

Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın da katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşı, toprağa verilmek üzere helikopterle Silvan ilçesine gönderildi.

Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

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