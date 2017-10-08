Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni

DUALARLA UĞURLADILAR
Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehit güvenlik korucularının Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.
KÜRTÇE AĞITLAR
Törene katılan şehitlerin yakınları Kürtçe ağıt yaktı.
Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın da katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşı, toprağa verilmek üzere helikopterle Silvan ilçesine gönderildi.