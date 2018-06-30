taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Diyarbakır'da sıcaklık 51 dereceye ulaştı

Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığı Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

İHA | 30.06.2018 - 15:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır, bugün adeta kavruldu.

KARTON KUTULARI GÖLGELİK YAPTIKLAR

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

Diyarbakır'da sıcaklık 51 dereceye ulaştı

UZMANLARDAN UYARI

Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.

Diyarbakır'da sıcaklık 51 dereceye ulaştı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

233
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

247
YKS'ye geç kalanlar

YKS'ye geç kalanlar

245
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

272
CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

70
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

257
Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti

Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM