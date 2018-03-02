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Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama

Diyarbakır Bağlar'da silah satan bir iş yerinde tüpten kaynaklanan bir patlamada, can kaybı ve yaralanan olmadı.

DHA | 02.03.2018 - 18:20..
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Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi üzerindeki silah satışı yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin ve yakınındaki bazı dükkânların camları kırıldı.

CAN KAYBI YOK

Tüpten kaynaklandığı öğrenilen patlamadan sonra bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Patlamanın ardından polis caddeyi trafiğe kapattı, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama VİDEO

Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama


Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama

Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama

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