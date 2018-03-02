Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi üzerindeki silah satışı yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin ve yakınındaki bazı dükkânların camları kırıldı.

CAN KAYBI YOK

Tüpten kaynaklandığı öğrenilen patlamadan sonra bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Patlamanın ardından polis caddeyi trafiğe kapattı, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama VİDEO









