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Diyarbakır'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Dicle ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yüksek miktarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bölgede operasyonların süreceği bilgisi verildi.

DHA | 19.07.2018 - 11:12..
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dicle ilçesi Kurşunlu köyü kırsalında düzenlediği operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 10 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 320 adet AK-47 Kaleşnikof mermisi, 1 araç telsizi, 2 el telsizi, 2 pusula, 2 ses kayıt cihazı, 2 hafıza kartı, 3 not defteri ile örgütsel doküman, 14 büyük boy pil bloğu, 1 telsiz mikrofonu, 25 metre elektrik kablosu, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 şemsiye, 1 panço, 7 kişisel bakım aparatı, 1 koli bandı, 1 küçük tüp, 100 kilogram un, 5 kilogram çay, 15 kilogram helva, 15 kilogram ayçiçek yağı, 15 kilogram zeytin, 6 kilogram kahvaltılık çikolata, 6 kilogram reçel, 5 kilogram salça, 10 kilogram peynir ve 25 kilogram çay şekeri bulundu.

Tüp ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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