Diyarbakır'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 622 öğrenci için düzenlenen törende konuşan Metin Tanrıver, öğrencilere "Hiçbir cemaate ya da tarikata bağlı olmayacaksınız." şeklinde öğüt verdi.

İzmir’de, televizyonda gördüğü bir çarşaf için sipariş veren kadın, kuryenin getirdiği paketten kefen çıkınca şaşkına döndü.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Fatih Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

Fernando'ya göre çalıştığı en iyi teknik direktör

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Dünyanın en kısa uçuş seferleri

5 Dakika, 47 saniye… Bu rakamlar sıradan birer sayı değil; inanılması güç olsa da, uçağa binmenizle inmenizin bir olduğu şehirlerarası seferlerin uçuş süreleri.