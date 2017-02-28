Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

Saat 21.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Cami Kemir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşanan iki grup, akşam saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi.

BU KEZ SİLAHLAR KONUŞTU

Grup arasında bir kez daha yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay yerini kapatan polis, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.