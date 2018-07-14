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Diyarbakır’da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

akraba olan iki aile arasında yaşanan husumette kan döküldü.

İHA | 14.07.2018 - 01:12..
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Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet başladı.

KALAŞNİKOFLARLA SALDIRDILAR

Bunun üzerinde bugün akşam saatlerinde bahçede oturan Karahanlı ailesine akrabaları olan 3 kişi tarafından Kalaşnikoflarla saldırı düzenlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Saldırının ardından Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köye giriş çıkışlar kapatılırken, saldırganların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

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