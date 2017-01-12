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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde bazı yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA | 12.01.2017 - 09:26
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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

13 MAHALLEDE SOKAK YASAĞI

Açıklamada, operasyon yapılacak bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani ilçesine Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba kırsal mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.

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