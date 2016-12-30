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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'da Lice, Hazro ve Kocaköy'e bağlı 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

AA | 30.12.2016 - 09:41
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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

11 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı Valilikten yapılan açıklamayla kaldırıldı.

SOKAK YASAĞI SONA ERDİ

Valilikten yapılan açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 28 Aralık'ta Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 05.00'ten itibaren sona erdiği kaydedildi.

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