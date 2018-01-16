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Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır Kayapınar'da iki aile arasındaki çıkan silahlı çatışma, MOBESE kamerasına anbean yansıdı.

DHA | 16.01.2018 - 16:18..
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Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473'üncü Sokak'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında dün çıkan, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

SOPA VE SİLAHLA BİRBİRİNE GİRDİLER

MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine önce sopalarla saldırdığı ardından silahlarla ateş ettiği anlar yer alıyor.

Görüntülerde, kalabalık caddede, ellerinde tabanca olan tarafların birbirine ateş ettiği sırada, araçtan inen bir kişinin daha elindeki tabancayla rastgele ateş ettiği görüldü.

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, silahlı çatışmaya katılan ve kimliği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yer alan diğer saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma VİDEO

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki çatışma kamerada

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