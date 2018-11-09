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Diyarbakır'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

Sonbaharın gelmesi ile sarı, yeşil ve kızıl renklerine bürünen doğanın tadını çıkaran Diyarbakırlılar, manzara fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşıyor.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 13:56..
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Diyarbakır'da, sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

Diyarbakır'ın kırsalında, sonbahar renkleri sarı, yeşil ve kızıl, doğaya güzellik kattı. Dicle ve Hani ilçesinde, yaprakların sararmaya başlamasıyla doğa ayrı bir güzelliğe büründü.

Diyarbakır'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

KARTPOSTALLIK MANZARA

Dicle ilçesine bağlı Değirmenli köyünde yaşayan Mehmet Ramazan Çınar, çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını, sonbaharda işlerini bitirdiklerini, oluşan güzel manzaranın tadını çıkardıklarını söyledi.

Sonbaharda köylerinde kartpostallık görüntüler oluştuğunu kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

Diyarbakır'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

"Yapraklar rengarenk oluyor. Sonbaharda güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Sonbaharla birlikte ortaya çıkan güzel manzarayı seyretmek için köylülerimizle birlikte yüksek yerlere çıkıyoruz. Güzel manzaranın fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyoruz."

Diyarbakır'da sonbahar güzelliği yaşanıyor


Hani ilçesinin Kaledibi Mahallesi'ne bağlı Güzelce mezrasında oturan Cevdet Alveroğlu da sonbaharda köylerinin daha da güzelleştiğini belirtti.

Alveroğlu, "Köyümüz, dört mevsim de çok güzel ama sonbahar mevsimi köyümüze ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

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