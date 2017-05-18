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Diyarbakır'da şüpheli çantadan kadın iç çamaşırı çıktı

Diyarbakır'da bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli çantadan kadın iç çamaşırı ve kıyafeti çıktı.

18.05.2017 - 15:43
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Merkez Yenişehir ilçesinin en işlek caddelerinden Gevran Caddesi'nde bir işyerinin önüne bırakılan siyah çanta, çevredeki esnaflar arasında bomba paniğine neden oldu.

Diyarbakır'da şüpheli çantadan kadın iç çamaşırı çıktı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, daha sonra durumu bomba uzmanlarına bildirdi.

Diyarbakır'da şüpheli çantadan kadın iç çamaşırı çıktı

FÜNYE İLE PATLATILDI

Özel bomba kıyafetlerini giyen ekipleri çantayı fünye ile patlattı. Ekipler, fünye ile patlatılan çantada kadın iç çamaşırı ve kıyafeti buldu. Çanta, incelenmek üzere emniyete götürülürken, kapatılan yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Diyarbakır'da şüpheli çantadan kadın iç çamaşırı çıktı

Diyarbakır'da şüpheli çantadan kadın iç çamaşırı çıktı

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