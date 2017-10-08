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Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

Yenişehir ilçesinde bir binanın yıkımını yapan işçiler, zabıta ve esnafın karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı.

08.10.2017 - 17:45
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Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Şair Sırrı Hanım Sokak'ta eski bir binanın yakımı esnasında çevreye rahatsızlık verilmesiyle esnaf dün Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.

TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yıkım çalışmalarında önlemler alınmaması, yıkım nedeniyle çevreyi toz kaplamasından dolayı şikayetler üzerine bölgeye gelen Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yıkımı yapan işçilerle görüştü. Görüşmede ihbarı yapan esnafların da gitmesi üzerine işçiler, zabıta ve esnafa tepkide bulunmasıyla tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

4 YARALI

Taş, sopa ve demirle yapılan kavgada 2'si esnaf, 1'i zabıta 1'de işçi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin saldırısı ile zabıta ve esnafların kaçtığı görüldü. Ayrıca bir işçinin iş makinasına binip hareket ettiği ve çevrede toplananları bu araçla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga VİDEO

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

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