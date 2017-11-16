Diyarbakır'da terör mağdurları evlerine kavuşuyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin hendek kazması nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyor.

KURA KALABALIĞI

Yıkılan evlerine kavuşmak isteyen aileler, Üçkuyular ve Çölgüzeli mevkinde yapılan konutlar için düzenlenen kura törenine katıldı.

Yeni evlerine kavuşmak isteyen terör mağduru aileler, salonda uzun kuyruklar oluşturdu.

238 KİŞİ YENİ EVİNİ ALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, “238 hak sahibine evlerini teslim ettik. Sur halkı için yapılan evler 2 ay içinde teslim edilecektir. Tüm mağdurlara ev vereceğiz. Sur’da şu anda bin 500 ev yapılıyor. Bunların 44’ü tamamlandı.” ifadelerini kullandı.