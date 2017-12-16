Diyarbakır'da terör operasyonları tamamlandı

Diyarbakır'ın Kulp, Silvan ve Lice ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 6 sığınak ve doğal mağara ile 2 çukur tespit edildi, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda gıda, giysi, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OPERASYONLAR TAMAMLANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp'un Yaylak ve Simetok, Silvan'ın Çiğdemli, Dönenkaya, Kazandağı, Kalemli, Darıseven ve Demirkuyu, Lice'nin Dibekköy ve Yolçatı meskun mahallerinde 13 Aralık'ta başlatılan "Bayrak-71 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-2" ve "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-2" operasyonları dün tamamlandı.

BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 sığınak, doğal mağara ve 2 avcı boy çukuru tespit edildi. Ormanlık ve kayalık alanlar ile sığınaklarda toprağa gömülü 8 bidon, 5 sırt çantası, 3 akü, 198 pil, 33 pil bloğu, sensör, 12 mutfak tüpü, 2 kütüklük, hard diski sökülerek parçalanmış dizüstü bilgisayar, güneş paneli, 4 terörist kıyafeti, çok sayıda giysi, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PATLAYICI DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Lice-Yolçatı köyü yolundaki kontrolde Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından toprağa gömülü yaklaşık 30 kilogram beyaz renkte kimyasal maddeyle hazırlanan, 10 metre kablo ve ateşleme anahtarı ile 6'lı pil bloğuna irtibatlandırılmış uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Patlayıcı, uzman ekip tarafından infilak ettirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yolçatı köyünde 14 Aralık'ta gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" ve "başkasına ait kimlik veya belgeleri kullanmak" suçlarından aranan 2 kişi yakalandı. Bölgede, terör örgütü mensuplarınca tedavi maksatlı kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda tıbbi malzeme bulundu.

MALZEMELER İNCELENECEK

Malzemeler, kriminal inceleme için muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 ayrı ilçe mülki sınırları içerisindeki operasyonlarda ele geçirilen ve delil niteliğine haiz malzemeler koruma altına alındı, diğerleri ise imha edildi.