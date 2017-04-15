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Diyarbakır'da terör operasyonu

Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir sığınak imha edildi.

15.04.2017 - 10:19
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin silahına el konulurken, bir sığınak kullanılmaz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, bir kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar ve 4 mühimmatı, 6 tabanca, bir av tüfeği, bin 78 muhtelif fişek, bir silah dürbünü, 5 el yapımı patlayıcı, bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 3 araç, 14 ton 933 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ve elektronik gereçler ele geçirildi.

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