Diyarbakır'da terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin silahına el konulurken, bir sığınak kullanılmaz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, bir kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar ve 4 mühimmatı, 6 tabanca, bir av tüfeği, bin 78 muhtelif fişek, bir silah dürbünü, 5 el yapımı patlayıcı, bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 3 araç, 14 ton 933 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ve elektronik gereçler ele geçirildi.