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Diyarbakır’da terör örgütüne darbe üstüne darbe

Diyarbakır’ın bazı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, teröristlere ait bir sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ile 53 kilogram esrar ve 101 bin 350 kök hint keneviri ele geçirildi.

İHA | 05.05.2018 - 09:13..
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İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır’ın Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 2 mayısta Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve PÖH Timleriyle düzenlenen Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız müşterek operasyonu, 4 mayıs saat 21.00’da sona erdi.

SIĞINAKLARI YOK EDİLDİ

Valilikten operasyonla ilgili yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtilirken, "Bahse konu sığınak, kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde 3 adet av tüfeği, 1 adet el telsizi, 3 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 3 adet pil, 2 adet uyku tulumu, 2 adet sırt çantası, 1 çift ayakkabı, 1 adet erkek kol saati, 25 kg un, 1 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Öte yandan Eğil ilçesi Meşeler köyünde Eğil Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar uyarınca, 4 mayısta şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Jandarma İç Güvenlik ve Jandarma Komando Timlerince gerçekleştirilen adli arama faaliyeti neticesinde, 602 adet 7,62 milimetre AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 706 adet 5,56 milimetre HK-33 piyade tüfeğine ait olmak üzere toplam bin 308 adet fişek ele geçirilmiştir.” denildi.

NARKO TERÖRİZM OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, piyasa değeri 31 milyon 185 bin 250 lira olan 50 kilo 150 gram toz, 2 kilo 800 gram kubar olmak üzere toplam 52 kilo 950 gram esrar maddesi ve 101 bin 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik açıklamada, ele geçirilen ve imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 12.771 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçildiğini belirtti.

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