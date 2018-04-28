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Diyarbakır’da terör saldırısı: 1 polis yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, yol kontrol noktasında görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için, operasyon başlatıldı.

İHA | 28.04.2018 - 10:26..
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Ergani ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Uzaktan taciz ateşinde bulunan teröristler olay yerinden kaçarken, saldırıda 1 polis memuru ayağından yaralandı.

Yaralı polis memuru haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

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