Diyarbakır’da teröre lanet yürüyüşü

Hani’de, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Platformu ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından, “Teröre lanet, şehide saygı” mitingi düzenlendi.

BİNLER TERÖRE KARŞI YÜRÜDÜ

Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 100 metre uzunluğundaki Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Miting, Kur’an’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

"SİZLER ATEİST BİR DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜSÜNÜZ"

Mitingde konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ’ın bazı dış güçlerle birlikte Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştığını vurgulayan Sözen, “PKK terör örgütü ve arkasındaki siyasi uzantılara Diyarbakır’dan bir kez daha sesleniyoruz, ‘Sizler asla Kürt değilsiniz, Müslüman değilsiniz. Sizler Marksist, Ateist, Leninist bir düşüncenin ürünüsünüz." dedi.