Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi

Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonu gerçekleştirildi.

2 BÖLÜMLÜ 3 ODALI 2 SIĞINAK

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İli Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 15.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonu, 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 07.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyette biri 2 bölümlü, 3 odalı ve yaklaşık 60 m2 büyüklüğünde olmak üzere toplam 2 adet terörist yer altı sığınağı ile 11 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Silvan ilçesi Kazandağı Köyü Kalemli Mezrası mülki sınırları içerisinde; 12 adet küçük tüp, 8 adet büyük tüp, 30 adet pil bloğu, 100 adet kalem pil, 5 adet tabanca temizleme yağı, 1 top elektrik kablosu, 10 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 80 adet örgütsel kitap, 400 kilogram un, 91 adet muhtelif konserve, 60 kg kuru fasulye, 50 kilogram pirinç, 45 kilogram zeytin, 25 kilogram bulgur, 29 kilogram salça, 10 kilogram turşu, 20 kilogram ayçiçek yağı başta olmak üzere çok miktarda giyim, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, bahse konu sığınaklardan çıkarılan El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan tüp, pil bloğu ve diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri (YKN) ile adli arama faaliyeti neticesinde; bin 504 şahıs ve 532 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 132 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 8 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.