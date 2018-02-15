taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.455
USD
3,7832
EURO
4,7183
ALTIN
164,74
PETR
64,9800

Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi

Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında teröristlerin kullandığı 2 adet yeraltı sığınağı ve 11 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.

İHA | 15.02.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonu gerçekleştirildi.

2 BÖLÜMLÜ 3 ODALI 2 SIĞINAK

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İli Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 15.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonu, 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 07.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyette biri 2 bölümlü, 3 odalı ve yaklaşık 60 m2 büyüklüğünde olmak üzere toplam 2 adet terörist yer altı sığınağı ile 11 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Silvan ilçesi Kazandağı Köyü Kalemli Mezrası mülki sınırları içerisinde; 12 adet küçük tüp, 8 adet büyük tüp, 30 adet pil bloğu, 100 adet kalem pil, 5 adet tabanca temizleme yağı, 1 top elektrik kablosu, 10 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 80 adet örgütsel kitap, 400 kilogram un, 91 adet muhtelif konserve, 60 kg kuru fasulye, 50 kilogram pirinç, 45 kilogram zeytin, 25 kilogram bulgur, 29 kilogram salça, 10 kilogram turşu, 20 kilogram ayçiçek yağı başta olmak üzere çok miktarda giyim, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, bahse konu sığınaklardan çıkarılan El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan tüp, pil bloğu ve diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri (YKN) ile adli arama faaliyeti neticesinde; bin 504 şahıs ve 532 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 132 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 8 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gebze'de bir palet fabrikası alev alev yandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan palet bir fabrikasının depolama alanında çıkan yangın 2 saat süren çalışma ile söndürüldü.
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı
Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.
İstanbul'daki EDS'ler revize edildi
Emniyet Genel Müdürlüğünden, İstanbul'daki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiği bildirildi.
Barışmak istemeyen eşe şiddete tutuklama
Adana'da başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenip babasının evine giden karısını barışmaya ikna edemeyince sokak ortasında dövdüğü öne sürülen kişi, şikayet üzerine tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

22
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

70
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

19
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

24
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

43
Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

16
Liverpool Portekiz'de 5 attı

Liverpool Portekiz'de 5 attı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM