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Diyarbakır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan 3 askerden 1'i şehit düştü.

22.04.2017 - 21:58
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Diyarbakır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Kulp kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda teröristlerle çıkan çatışma yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

OPERASYON BÖLGESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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